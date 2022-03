Fisco: Bernini, ‘no tasse sulla casa priorità centrodestra’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo lavorato, con trasparenza e ragionevolezza, in questi giorni per giungere a un compromesso sulla riforma del catasto che non implicasse, sotto alcuna forma, un inasprimento delle tasse sugli immobili”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

“Forza Italia ha sempre agito per salvaguardare da ingiusti interventi fiscali la casa, considerata invece dal centrosinistra un bancomat cui attingere piuttosto che un bene da tutelare. In occasione dell’esame alla Camera del testo sulla delega fiscale avevamo chiesto tempo per giungere a una mediazione di buonsenso, anche in considerazione delle priorità che la maggioranza di governo è chiamata ad affrontare. Priorità che evidentemente non riguardano il catasto. Spiace che sia prevalsa la linea contraria ma la nostra posizione resta coerentemente la stessa: no a tasse sulla casa. È quello che abbiamo sempre sostenuto e che continueremo a fare nell’interesse degli italiani”.