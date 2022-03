Brutto spavento, nella nottata tra domenica e lunedì, per una famiglia residente nel centro abitato di Sant’Agata de’ Goti e, in particolare, lungo il viale Giannelli. Come si apprende, infatti, un appartamento è stato interessato da un rogo che avrebbe preso origine da un elettrodomestico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia