F1: Red Bull, Verstappen rinnova contratto fino al 2028

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Dopo aver vinto il suo primo titolo mondiale di Formula 1 nel 2021, Max Verstappen ha firmato un’estensione del contratto a lungo termine che manterrà il 24enne pilota olandese con l’Oracle Red Bull Racing Team fino alla fine del 2028. La nuova proroga di cinque anni durerà fino alla fine del 2028 e si aggiunge all’accordo originale che copriva la stagione 2023. Secondo quanto trapela il pilota olandese guadagnerà circa 40 milioni a stagione.

“Avere Max con Oracle Red Bull Racing fino alla fine del 2028 è una vera dichiarazione di intenti. Il nostro obiettivo immediato è mantenere il titolo mondiale di Max, ma questo accordo mostra anche che fa parte della pianificazione a lungo termine del Team. Con la divisione Red Bull Powertrains che lavora per i nuovi regolamenti sui motori per il 2026, volevamo assicurarci di avere il miglior pilota sulla griglia assicurato per quell’auto”, ha detto Christian Horner, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing.