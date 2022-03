Ucraina: Toson (Confindustria), ‘enorme numero sfollati in arrivo, da Padova centro operativo’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Non abbiamo numeri certi, ma sappiamo grazie ai contatti diretti con l’Ucraina che è enorme il numero delle persone che stanno sfollando e che cercano un posizionamento tra Germania, Polonia ed Italia”. Ne parla con l’Adnkronos Marco Toson, console onorario d’Ucraina per le regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e presidente di Confindustria Ucraina che in pochi giorni dall’inizio del conflitto ha messo in piedi un complesso sistema con a Padova il centro operativo per la gestione della logistica degli aiuti, degli arrivi e delle partenze, coadiuvato dal centro di emergenza on line hopeukraine.it che “contiene tutte le informazioni a livello nazionale per potere agire”.

Oltre alle modalità attraverso cui si possono raccogliere i beni di prima necessità e fare donazioni, “stiamo tracciando gli arrivi attraverso le prefetture e registriamo le persone in entrata per capire come alloggiarle, grazie alla catalogazione che facciamo delle offerte di ospitalità. Gli arrivi sono spezzettati: ieri a Padova sono arrivate 64 persone; oggi a Treviso 200. Al momento riusciamo ad alloggiare tutti, perché sono tantissime le famiglie che si sono messe a disposizione. C’è una forza di solidarietà estesa a tutti i livelli. Abbiamo anche un grande numero di uomini, ucraini ed italiani, che si stanno proponendo per andare a combattere. E prefetture, entità locali, province, sindaci, Croce rossa ci indicano come comportarci per registrare, catalogare e dare permessi”.