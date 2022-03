ROMA (ITALPRESS) – "Giustissimo il sostegno all'Ucraina. Ma serve anche la politica per fermare la guerra. Serve un inviato speciale UE/Nato che agevoli la tregua e la pace. Per me il nome più autorevole è sempre Angela Merkel. Non lasciamo la mediazione solo alle parti o alla Cina: Bruxelles batta un colpo". Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

(ITALPRESS).

sat/com

02-Mar-22 21:04