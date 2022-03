Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Letta ha l’indubbio merito di aver orientato il Pd in modo netto e determinato. La difesa della libertà dell’Ucraina viene prima di tutto, insieme al sostegno all’Ue e all’Alleanza Atlantica. Neutralismo e terzaforzismo non stanno in casa nostra”. Così il senatore Pd, Andrea Marcucci, su twitter.