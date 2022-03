Ucraina: Iv lancia petizione on line, ‘Petrocelli dimettiti’

Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Chiediamo che il Presidente della Commissione Esteri del Senato si dimetta. Ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan per l’invio di aiuti all’Ucraina”. Italia viva ha lanciato, tramite i suoi canali social, una petizione on line dopo le votazioni in Senato seguite alle dichiarazioni del premier Mario Draghi sulla guerra in Ucraina.

“Petrocelli ha compiuto un gesto gravissimo, votando contro la mozione bipartisan con la quale tutte e due le Camere, incluso il suo partito, hanno deciso l’invio di aiuti all’Ucraina -si legge nel testo della petizione-. La Russia sta bombardando e facendo vittime civili. Il popolo ucraino ha chiesto aiuto all’Europa. E l’Italia ha fatto una scelta chiara: aiutare attivamente la resistenza e condannare la guerra. Non possono esserci ambiguità su questo”.

“Il senatore Petrocelli, votando contro, non solo ha sconfessato la linea del Ministro degli Esteri, ma si è macchiato di un gesto che non è all’altezza della solidarietà dimostrata dal nostro Paese”, prosegue la petizione.