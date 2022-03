Kiev, 2 mar. (Adnkronos) – “La prima persona che conosco è morta in questa guerra. Il mio ex collega, il cameraman della Tv Yevhenii Sakun, è stato ucciso ieri a seguito di un attacco missilistico russo sulla Baby Yar di Kiev, insieme ad altre 4 persone. È stato un piacere lavorare con lui. Sono devastato da questa notizia. Memoria eterna”. A riferirlo in un tweet è la giornalista freelance Olga Tokariuk.