Ucraina: Doria (Lega), ‘forza di interposizione per arrivare a tavolo negoziale’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – ‘Il ricorso alle armi deve restare una ipotesi, ma solo quella perché, come purtroppo dimostrano gli eventi degli ultimi giorni, la forza apre inevitabilmente una spirale di violenze alle quali sarebbe impossibile mettere fine. Credo che, davanti alla follia di questo conflitto che, alla fine, avrà solo sconfitti, tutti i Paesi, sia quelli direttamente coinvolti che gli altri, solo apparentemente testimoni, debbano trovare una soluzione condivisa e che essa passi per le Nazioni unite”. Lo afferma il senatore Carlo Doria, del Gruppo Lega-Partito sardo d’azione.

”Una forza di interposizione -aggiunge il parlamentare sardo- sarebbe una garanzia per tutti i giocatori di questa tragica contesa, perché li costringerebbe ad in tavolo negoziale, primo passo verso una pace vera”.