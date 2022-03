Ucraina: Conte, ‘mai messa in discussione collocazione euroatlantica Italia’ (2)

(Adnkronos) – “Nel Conte uno -ha rivendicato l’ex premier- ho sempre partecipato ai Consigli europei dove abbiamo rinnovato le sanzioni alla Russia per l’attuazione degli accordi di Kiev. Non ho mai avuto dubbi, semplicemente ho cercato, nell’ambito di un contesto che rispecchia una tradizione politica italiana, insieme alla Germania in particolare, di coltivare un dialogo con la Russia, con la quale abbiamo rapporti commerciali, non solo culturali, anche molto intensi nell’ambito dell’Unione europea”.