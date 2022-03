Ucraina: amb. Stefanini, ‘onesta risposta Di Maio su rischio Italia in guerra’**

Milano 2 mar. (Adnkronos) – “La risposta di Di Maio è stata onesta”. Così l’ambasciatore Stefano Stefanini, oggi senior advisor di Ispi, ha commentato all’Adnkronos le dichiarazioni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ieri sera a Di Martedì su La7, a proposito del rischio per l’Italia di entrare in guerra.

“Il ministro degli Esteri è il capo della diplomazia italiana e ovviamente ha risposto da diplomatico, ma in questo momento non c’è altra risposta”, ha detto Stefanini, sottolineando che “non è l’Italia che rischia di trovarsi in guerra con la Russia, ma l’Unione europea, che all’unanimità ha fatto la scelta di sostenere l’Ucraina. Se questo porterà la Russia ad atti ostili e addirittura bellici nei confronti dell’Unione europea, e quindi anche dell’Italia, è una scelta che solo la Russia può fare, non è una scelta italiana”.

Secondo il diplomatico di lungo corso, “Putin non si aspettava innanzitutto la resistenza sul campo degli ucraini, che s’immaginava si sarebbero liquefatti rapidamente, e non si aspettava neanche una reazione così forte, compatta, non isterica, ma decisa di un’Unione europea che lui ha sempre trattato con sufficienza, perché nella mentalità di potere di Putin la Nato, anche se è un’alleanza difensiva, rappresenta un avversario e un pericolo, mentre non concepisce, perché al di sopra del suo sistema intellettuale, la forza dell’Unione europea, basata su condivisione di sovranità”.