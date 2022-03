Ucraina: Abramovich, ‘cessione Chelsea scelta difficile, nel migliore interesse club’

Londra, 2 mar. (Adnkronos) – La decisione di cedere la proprietà del Chelsea “è stata una decisione incredibilmente difficile da prendere, e mi addolora separarmi dal Club in questo modo. Tuttavia, credo che questo sia nel migliore interesse del Club”. Ad affermarlo è Roman Abramovich annunciando la cessione del club londinese di Premier League.

“Spero di poter visitare Stamford Bridge un’ultima volta per salutare tutti voi di persona. È stato un privilegio di una vita far parte del Chelsea Fc e sono orgoglioso di tutti i nostri risultati raggiunti. Il Chelsea Football Club e i suoi tifosi saranno sempre nel mio cuore”.