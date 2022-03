Superbonus: Dal Moro (Pd), ‘innovazione importante, stringere controlli’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “La novità dei bonus edilizi e del Superbonus ha rappresentato sul piano normativo un’innovazione importante. Il superbonus si è dimostrato lo strumento più adeguato ad evitare le truffe visto che come certificato dall’agenzia delle entrate che solo il 3% della ipotizzabile truffa è riconducibile al 110%”. Lo ha detto in Aula il deputato del Pd, Gianni Dal Moro, intervenendo a proposito dell’informativa del Governo in merito alla cessione dei bonus edilizi.

“Ma la cessione del credito è la vera innovazione positiva e va resa strutturale per il lungo periodo, indipendentemente dalla percentuale di ritorno che verrà individuata come proposto dopo il 2023 perché tutto ciò rende ‘democratica’ la misura e consente a tutti, indipendentemente dalla capienza, di efficientare e mettere in sicurezza il proprio immobile”.

“Sappiamo bene come partito democratico che dopo i primi anni di applicazione la norma andrà adeguata ma è bene che a fianco delle cose negative emerse siano valorizzati anche i risultati positivi e si porti in trasparenza i dati veri degli intervento e le loro ricadute positive in termini di Iva, Ires, Irpef e in termini di crescita del Pil. Infine, occorrono certezze sul sismabonus e sulla sua durata. L’Italia è una terra che ha pagato molto in danni ambientali e sociali, in vite umane e in costi economici rilevanti, troppo per non pensare che il sismabonus diventi una misura strutturale. Il Pd propone di fare un testo unico di riordino di tutti i bonus con diverse applicazioni e modalità, ma rendendo strutturali le cessioni del credito”.