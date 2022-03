Ruby ter: tra beneficiari soldi Berlusconi anche Marta Fascina e Radio Maria

Milano, 2 mar. (Adnkronos) – L’elenco di persone che ha ricevuto prestiti e regali da Silvio Berlusconi riempie più pagine e più colonne della relazione di Andrea Perini, professore di diritto penale e consulente dell’ex premier imputato a Milano nel processo Ruby ter insieme ad altre 28 persone, accusate a vario titolo di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

Tra il gennaio 2006 e il dicembre 2016 il leader di Forza Italia ha versato 5,5 milioni di euro a persone non coinvolte nel processo, oltre che ad enti e associazioni. Scorrendo l’elenco c’è Radio Maria Associazione a cui risultano versati 20mila euro, ben 80mila euro a due parrocchie, 450mila euro alla Fondazione Bettino Craxi. Tra chi riceve denaro c’è anche Marta Fascina, l’attuale compagna di Berlusconi, che in tre anni riceve complessivamente 24.500 euro: 12.500 nel 2013, 7mila euro nel 2014 e 5mila euro nel 2016.

In undici anni Berlusconi ha elargito prestiti e donazioni per 18,5 milioni di euro, di cui circa 4,1 milioni alle imputate del processo Ruby ter e 8 milioni ad altre persone, oltre ai quasi 5,5 milioni a enti politici, fondazioni e associazione.