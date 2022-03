Fisco: Giacomoni, ”guerra’ su catasto inopportuna, Fi lavora a mediazione’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Oggi anche in Commissione Finanze soffiano venti di guerra viste le parole del sottosegretario Maria Cecilia Guerra, di nome e di fatto. Non è il momento di aut aut da parte di chi rappresenta il Governo in sede di esame della delega fiscale sulla riforma del catasto”. Così Sestino Giacomoni di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, in Commissione Finanze, dove oggi è stato sospeso e aggiornato a domani l’esame della delega fiscale.

“In questo momento ovviamente è impensabile far cadere il governo Draghi, ma è anche impensabile che qualcuno possa anche solo minimamente pensare di riformare il catasto per arrivare poi ad una patrimoniale. Le tasse sulla casa non devono aumentare né ora, né mai, per questo Forza Italia, volendo garantire che il governo Draghi prosegua il suo lavoro e al tempo stesso che la riforma del catasto non implichi un aumento delle tasse sugli immobili, sta lavorando ad un testo di sintesi che consenta di riportare la pace, almeno in Commissione Finanze”.

“Non è il momento di inasprire il dibattito su un tema su cui tra l’altro non c’è urgenza rispetto al contesto che stiamo vivendo. E soprattutto, citando lo stesso presidente Draghi, ‘non è il momento di chiedere soldi, ma di darli’”, conclude Giacomoni.