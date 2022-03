Covid: Romeo, ‘senza fiducia ci saremmo astenuti’ su dl per obbligo vaccino over 50**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Voteremo la fiducia” sul decreto legge che prevede l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50 “per senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto. Certo, se non ci fosse stata la fiducia e avessimo dovuto votare il provvedimento non l’avremmo votato, ci saremmo astenuti come fatto anche alla Camera”. Lo ha affermato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in dichiarazione di voto.

“È un provvedimento -ha aggiunto l’esponente del Carroccio- che oggi diventa anacronistico: due mesi fa poteva avere le sue giustificazioni sulla base dei dati che erano molto allarmanti, oggi siamo per fortuna in una situazione completamente diversa”. Romeo ha poi criticato “la dad per i bambini non vaccinati, una discriminazione, anzi, è un obbligo mascherato che noi non abbiamo condiviso”.