Covid: Conte, ‘intervenire per revisione green pass’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Credo che alla luce dell’andamento della curva epidemiologica e del minore stress sulle strutture sanitarie” il green pass “sarebbe soggetto a revisione”. Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Ho invitato il presidente Draghi e il ministro Speranza -ha aggiunto l’ex premier- ad un confronto quanto prima possibile per un piano di revisione di tutte le misure”. Quanto all’obbligo vaccinale per gli over 50, “chiaramente ha creato grande dibattito nel Paese, prima ancora che nel Parlamento”, perchè “va a incidere pesantemente sul diritto al lavoro”.