Ucraina: Serracchiani, ‘pieno sostegno al governo, Ue acceleri su difesa comune’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Condividiamo in pieno le parole del presidente Draghi che sosteniamo convintamente. L’Italia, insieme all’Europa ed ai suoi alleati, è schierata a fianco del popolo ucraino condividendo decisioni e azioni che sono state e saranno adottate per porre fine all’aggressione militare ingiustificata ed ingiustificabile della Russia che, come ci mostrano da giorni terribili immagini, sta causando sofferenza, distruzione e morte, immagini che mai avremmo pensato di rivedere a quasi ottant’anni dal secondo conflitto mondiale”. Così la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani.

“Putin non ha dichiarato guerra solo ad uno Stato violando, insieme alla sovranità di questo, il diritto internazionale e tutti i principi su cui si fonda la convivenza ma ha preso le armi anche contro la libertà e la pace. Ha dichiarato guerra alla democrazia. Ma la risposta ferma, comune, determinata delle nazioni e dei popoli sta decretando il fallimento di questo folle disegno”.

“L’Europa, che ha saputo reagire con unità e rapidità, deve accelerare la costruzione di una politica comune di sicurezza e di difesa. Essere accanto e sostenere oggi le donne e gli uomini che nelle città dell’Ucraina resistono all’invasione vuol dire difendere la democrazia, la libertà, la pace”.