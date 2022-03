Ucraina: Pinotti (Pd) ricorda Sassoli, ‘difendiamo libertà come dice la Costituzione’

Roma, 1 mar (Adnkronos) – Quello all’Ucraina è “un attacco al cuore dell’Europa, una guerra che infrange il diritto internazionale, un attacco ai valori sui quali si basa l’Europa e in cui si riconosce l’Occidente”. Lo ha detto Roberta Pinotti, del Pd, nelle dichiarazioni di voto al Senato dopo l’intervento di Mario Draghi sull’Ucraina.

“Putin ha immaginato un Occidente fragile e disorientato, si sbagliava. L’Occidente ha risposto in modo unitario, fermo e tempestivo”, ha spiegato la presidente della commissione Difesa aggiungendo: “Putin ha sbagliato i calcoli sul fatto che gli interessi avrebbero indebolito la spinta unanime verso i valori”.

La Pinotti ha lodato le misure adottare dall’Unione europea: “L’Ue decide di aiutare un popolo perchè possa difendersi. Siamo dentro l’articolo 11 della Costituzione, stiamo decidendo di aiutare un popolo a difendersi perchè non venga sopraffatta la propria libertà”. Le senatrice del Pd ha anche ricordato David Sassoli: “Mi viene in mente come la Russia aveva definito Sassoli, persona non gradita. Lui non si stupiva e mai avrebbe smesso di difendere i diritti umani, la libertà, la democrazia”.