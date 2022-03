Ucraina: Letta, ‘su invio armi decisione più difficile ma in linea con Costituzione’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Il sostegno con materiale militare -ringrazio Guerini e i tutti i militari- sappiamo che è il passaggio più difficile ma sappiamo anche che nell’art.11 della Costituzione ci sono ragioni che motivano l’intervento di oggi e ci sono nella decisione che la commissione Ue ha preso domenica e il Parlamento Ue oggi”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull’Ucraina. Ragioni che si basano anche “sull’art.51 delle Nazione Unite. Siamo perfettamente in linea con la Costituzione italiana e europea e siamo in linea con i valori più profondi di questo secolo”.