Ucraina: Letta, ‘allungare scadenze patto stabilità’**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Con l’impegno sull’Ucraina “nasce una Europa politica”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sull’Ucraina. “Noi riteniamo che sia necessario allungare le scadenze del patto di stabilità per consentire a chi pagherà un prezzo alle sanzioni di poter resistere. E poi un sostegno militare: ringrazio il ministro Guerini e tutti i militari del Paese per quello che stanno facendo”.