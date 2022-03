Ucraina: Johnson, ‘Gb continuerà con massima pressione sulla Russia’

Londra, 1 mar. (Adnkronos) – “Insieme a tutti i nostri alleati, il Regno Unito continuerà a esercitare la massima pressione sul regime di Putin per assicurarsi che senta le conseguenze delle sue azioni in Ucraina”. Lo ha affermato Boris Johnson, come riporta la Bbc nel giorno della missione del premier britannico in Polonia ed Estonia.

Risposta alla crisi umanitaria ai confini dell’Ucraina e sicurezza europea sono i temi in cima all’agenda. Johnson parlerà anche con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, e incontrerà le truppe britanniche in Estonia.