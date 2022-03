Ucraina: Furfaro, ‘Salvini non riesce neppure a nominare Putin’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Oggi, nel suo intervento in Senato sulla guerra in Ucraina, Salvini ha pronunciato la parola ‘Putin’ zero volte. Sì, zero. In compenso ha dichiarato ai giornalisti che ‘Letta, Prodi, Renzi, Gentiloni hanno incontrato Putin più di me’. Si faceva fotografare con le magliette di Putin come un fan, non riesce a pronunciarne il nome dall’imbarazzo, ma ha il coraggio di comparare incontri istituzionali con il suo appoggio incondizionato a un regime. Il solito Salvini: forte con i deboli, supino con i potenti”. Così Marco Furfaro, responsabile Pd dei Rapporti con Movimenti e associazioni, su Fb.