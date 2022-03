Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Oggi alle 18.00 torneranno in piazza gli Ucraini della comunità di Milano che ieri hanno presidiato in Piazza Duomo con un’enorme bandiera gialla e blu. Hanno pregato, inginocchiati davanti alla facciata della principale cattedrale lombarda e hanno gridato ‘no alla guerra, sì alla pace’. Oggi, di nuovo davanti al Duomo, pregheranno e porteranno anche delle candele per omaggiare le vittime della guerra.