Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Oggi la pace “è difficile perché per cercare la pace bisogna volerla e chi ha più di 60 km di carrarmati alle porte di Kiev non vuole la pace in questo momento”. Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo in replica in Aula alla Camera dopo l’informativa urgente sul conflitto in Ucraina.