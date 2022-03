Ucraina: Draghi, ‘Italia pronta a ulteriori misure restrittive per oligarchi’**

Roma, 1 mar (Adnkronos) – “L’Italia è pronta a ulteriori misure restrittive, ove fossero necessarie. In particolare, ho proposto di prendere ulteriori misure mirate contro gli oligarchi”. Lo ha detto Mario Draghi in Senato.

“L’ipotesi è quella di creare un registro internazionale pubblico di quelli con un patrimonio superiore ai 10 milioni di euro. Ho poi proposto di intensificare ulteriormente la pressione sulla Banca centrale russa e di chiedere alla Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha sede in Svizzera, di partecipare alle sanzioni”, ha spiegato il premier.