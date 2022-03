Ucraina: con Segre 270 parlamentari dicono sì ad appello Papa, digiuno per la pace

Roma, 1 mar (Adnkronos) – Sono 270 i parlamentari di tutti gli schieramenti politici che hanno aderito all’appello alla preghiera e a un digiuno per la pace lanciato da Papa Francesco. Lo rende noto Maurizio Lupi.

Deputati e senatori si sono dati appuntamento per domani, mercoledì 2 marzo, alle 13.30 nel chiostro della chiesa di San Gregorio Nazianzeno nel complesso della Camera dei deputati di Vicolo Valdina. Sarà presente il Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede.

“L’appello del Papa -scrivono i parlamentari in un comunicato- è rivolto a tutti, credenti e non credenti. Per chi ha fede è un gesto di preghiera che affida al Padre di tutti la speranza di una soluzione di questa guerra. Per i laici è un atto di mobilitazione delle coscienze e dell’opinione pubblica perché le ragioni della pace prevalgano su ogni volontà di potenza”. Tra le numerose adesioni si è aggiunta oggi quella della senatrice a vita Liliana Segre.