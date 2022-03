Ucraina: Bernini, ‘guerra va combattuta con ogni mezzo per spegnerla, Fi c’è’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo il cuore straziato dalle immagini che tanti di noi hanno evocato in quest’aula, di un popolo asserragliato come i momenti più atroci del secolo scorso. File e file di persone che tentano di uscire dall’Ucraina, famiglie spezzate, padri che partono, donne che affidano ad altre donne i loro figli per salvarli: questa è la guerra, come tutte è atroce e insensata. E’ un massacro tra persone che non si conoscono e si massacrano per conto di persone che si conoscono e non si massacrano. E’ una guerra che sta ardendo nel cuore dell’Europa, vicinissima”. Così la presidente dei senatori di Fi Anna Maria Bernini, nella dichiarazioni di voto sulla risoluzione di maggioranza sul conflitto in Ucraina.

“Lei ha detto che difendere il popolo ucraino è come difendere tutti noi – ha proseguito – non possiamo restare indifferenti o fingere di guardare altrove nel momento in cui si mina la democrazia. Questa è guerra e va combattuta per essere spenta con ogni mezzo”, va combattuta per “difendere la pace e dobbiamo farlo con ogni arma. Noi ci siamo, ha chiesto il nostro sostegno e noi ci siamo, come ci siamo stati finora. Noi non siamo responsabili di questa guerra ma lo saremmo se non facessimo nulla. Siamo stati costretti ad adottare sanzioni e sappiamo quanto siano un arma a doppio taglio”, avranno “un impatto anche su di noi e sono felice di sentire da lei che l’Europa si occuperà di noi quando ce ne sarà bisogno. Potremmo trovarci in difficoltà e questa difficoltà va inserito in un quadro europeo ben definito, come è successo per la pandemia”, che ha visto l’Europa “trasformarsi da matrigna a nutrice. Abbiamo bisogno di essere supportati. Su questo, presidente, le diamo la nostra fiducia e le diciamo che in questo scenario così buio è successo qualcosa che ha fatto sì che si producesse un effetto paradosso: noi siamo diventati più forti, l’occidente lo è e l’Europa può diventarlo. Noi ci siamo, quando si tratta di essere responsabili Fi c’è”.