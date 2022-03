Ucraina: Benifei (Pd), ‘governi e istituzioni Ue vadano con una delegazione a Kiev’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “‘Non c’è grandezza dove non c’è verità’ Sono parole di Tolstoj che David Sassoli citava alcuni mesi fa rivolgendosi a Putin, e anche oggi la verità serve a raggiungere la grandezza della pace. Si tratta della verità del popolo ucraino che ha saputo resistere eroicamente insieme al presidente Zelenskji, la verità di un’Europa che finalmente si impegna per la propria sovranità politica, energetica e di difesa e non ha paura di fare sacrifici per trovare una voce unica per fermare la guerra e salvare vite umane”. Così Brando Benifei, capodelegazione degli europarlamentari del partito democratico, durante la plenaria straordinaria sull’aggressione russa contro l’Ucraina.

“Perché prima di tutto ci sono le vittime, i morti in Ucraina, i profughi da accogliere, i russi coraggiosi che non vogliono questo delirio militarista. Sapendo che ogni popolo deve essere libero, anche di sentirsi parte dell’Europa senza che qualcuno possa impedirglielo con la forza. Per questo diamo tutto il supporto necessario a chi oggi difendendosi difende anche le nostre democrazie sul suolo ucraino”.

“Ma dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo essere là: i nostri governi e le istituzioni europee vadano con una delegazione a Kiev a sollecitare il cessate il fuoco e a supportare le negoziazioni, Putin dovrà fermarsi e sarà così ancora più evidente anche ai suoi concittadini la follia sua e della sua guerra disumana. Per un’Ucraina libera, per un’Europa libera”.