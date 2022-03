Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Il generale di squadra aerea Gianni Candotti è il nuovo consigliere per gli Affari militari del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Subentra al generale di squadra aerea Roberto Corsini, che lascia l’incarico per raggiunti limiti d’età. Francesco Saverio Garofani è stato invece nominato consigliere per gli Affari del Consiglio supremo di difesa.