Energia: Braga (Pd), ‘servono salto di qualità anche in Ue e incremento rinnovabili’

Roma, 1 mar (Adnkronos) – “L’aggressione ingiustificabile dell’Ucraina da parte della Russia ha portato ad uno stravolgimento anche nell’equilibrio energetico nel nostro Paese. Le misure che il Governo ha messo in campo sono dettate dall’emergenza straordinaria della guerra. Ma questa situazione pone l’Europa e l’Italia davanti ad un’esigenza non più rinviabile”. Lo ha detto a radio Immagina la deputata del Pd Chiara Braga, responsabile Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture nella segreteria dem.

“È il momento di fare il salto di qualità anche nella politica energetica europea, per garantire approvvigionamenti e stoccaggi comuni, diversificare le fonti che utilizziamo per la transizione. Ma soprattutto dobbiamo incrementare rapidamente la produzione di energia rinnovabile, anche in Italia. Questa -ha spiegato Braga- è la prima e più importante risposta per garantire sicurezza al nostro sistema e al contempo realizzare gli obiettivi climatici, che restano una priorità e un’urgenza assoluta, come dimostra il rapporto IPCC sull’emergenza climatica pubblicato dalle Nazioni Unite”.

“Quello che è accaduto dimostra ancora di più che dobbiamo lavorare in questa direzione. Il premier Draghi e il ministro Cingolani hanno detto parole chiare, che apprezziamo. Ora dobbiamo sbloccare gli investimenti, accelerare l’installazione di nuovi impianti, sviluppare sistemi di accumulo e sostenere lo sviluppo di comunità energetiche”, ha concluso Braga.