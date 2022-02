Ucraina: Conte, ‘si arriverà a risoluzione condivisa’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Sul conflitto in Ucraina, domani in Aula “si arriverà assolutamente a un testo condiviso. Si sta lavorando, c’è tempo fino a domani, vedo che diffusamente tutte le forze politiche, devo riconoscere, stanno assumendo un atteggiamento di grande responsabilità, la gravità del momento e le sofferenze delle popolazioni coinvolte richiedono la nostra responsabilità”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa.

A chi gli domanda se il M5S sia favorevole all’accoglienza per i rifugiati ucraini, come decretato dal Cdm di oggi, “assolutamente sì – risponde l’ex premier – il M5S è favorevole a tutte le iniziative umanitarie e di sostegno alla popolazione ucraina. Massima disponibilità, da parte nostra, all’accoglienza di rifugiati”.