Ucraina: Christillin, ‘senza svolta negoziati no a Russia ai play off mondiali, possibile esclusione’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Se la Fifa ha deciso che la Russia non giocherà più con questo nome nelle competizioni calcistiche? “E’ una scelta temporanea, presa all’unanimità dal bureau. Vediamo come andranno questi negoziati, se non ci sarà una svolta non credo sarà possibile far giocare la Russia ai play off mondiali”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il membro europeo del consiglio della Fifa Evelina Christillin. C’è possibilità che la Russia venga esclusa dai play off mondiali? “Si, certo che c’è. Prima del 24 marzo qualcosa deve succedere”. E’ vero che lo Spartak Mosca può essere esclusa dall’Europa League? “Non lo so, alle 11 di stamane ho controllato le ultime release dell’Uefa e questa notizia non c’era”.