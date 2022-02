Ucraina: Barelli, ‘centro federale nuoto di Ostia a disposizione degli atleti’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Abbiamo dato disponibilità sia al presidente della Federnuoto ucraina che all’ambasciatore ucraino a Roma per l’utilizzo del centro federale di Ostia. Mi auguro che il problema sia solo quello di permettere agli atleti di fare attività, ma ho paura che sia molto più grave. Bisogna prima pensare di salvare la vita a questo popolo che sta subendo un’invasione”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli a La politica nel pallone su Gr Parlamento. “Noi come mondo dello sport possiamo fare la nostra parte, abbiamo messo a disposizione le piscine che alcuni campioni ucraini già conoscono bene, ma temo che in questo momento molti atleti siano impegnati nel fronteggiare l’invasione e non possano pensare all’attività agonistica. La decisione della Fifa che non ha escluso al momento la Russia dalle competizioni internazionali non trova d’accordo Barelli. “Non sono d’accordo con la decisione della Fifa, altre Federazioni mondiali, tra cui il nuoto, non solo hanno escluso le competizioni in Russia ma stanno provvedendo ad escludere gli atleti russi da ogni manifestazione sportiva. Nulla contro il singolo atleta ma lo sport non può essere al di sopra di questi eventi”, ha concluso Barelli.