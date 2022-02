Just Eat, Popi Popi di Palermo è il miglior ristorante sud e isole in Best Restaurant Awards

Palermo, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Just Eat annuncia i vincitori dei Best Restaurant Awards 2021, i migliori ristoranti sulla piattaforma premiati dai voti degli utenti. Palermo, già rinomata per la sua cucina, si distingue con ben due ristoranti che vincono in diverse categorie. La Pizzeria Polleria Popi Popi è infatti il miglior ristorante di Sud Italia e Isole e L’Artista del Gelato conquista il titolo di miglior dolceria d’Italia.

Just Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia, e parte di Just eat takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio e top player assoluto fuori dalla Cina, annuncia oggi i vincitori dei Best Restaurant Awards del 2021. Questo evento, tornato in Italia per la seconda edizione, valorizza i ristoranti lungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatori italiani nell’ultimo anno.

Gli Awards hanno premiato i migliori ristoratori in sedici categorie sulla base dei risultati di business raggiunti, del parere dei consumatori, espresso attraverso un sistema di votazione online, e dalla valutazione di una giuria di qualità, che ha scelto i migliori progetti dedicati ai temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e della presenza sui social media.

“Con i Best Restaurant Awards vogliamo consolidare ulteriormente il nostro impegno verso la ristorazione italiana, e sottolineare il ruolo fondamentale dei nostri ristoranti partner. Insieme a una giuria unica e alla nostra community, abbiamo premiato l’impegno e il successo dei ristoranti che si sono contraddistinti nel 2021 e che consentono a milioni di nostri clienti ogni anno di assaggiare le oltre 90 diverse tipologie di cucine presenti sulla nostra piattaforma, dai piatti della tradizione italiana, alle nuove proposte gastronomiche di altri Paesi” commenta Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia. “Nel 2022 amplieremo ulteriormente la nostra offerta di ristoranti, anche in nuove città, per continuare a garantire la migliore food experience ai nostri consumatori in ogni momento della giornata”.

Per le categorie ‘Miglior ristorante per tipo di cucina’ e ‘Miglior ristorante per area geografica’ sono stati gli utenti a decretare i vincitori, che hanno ottenuto il numero più alto di voti dalla community di food lover di Just Eat.

A Palermo si distingue positivamente la Pizzeria Polleria Popi Popi, votata miglior ristorante del Sud Italia e Isole e amatissima dai palermitani, i cui piatti preferiti sono le irresistibili patatine fritte, seguite dal classico pollo e dalla sua variante in formato Menù. Altro fiore all’occhiello della città è L’Artista del Gelato, miglior dolceria a livello nazionale, nonché punto di riferimento per chi, a Palermo, vuole gustare dolci e gelati di qualità. I piatti più amati del locale sono l’iconica brioche vuota, l’immancabile vaschetta da gelato monoporzione e, infine, la deliziosa cheesecake monoporzione.

Gli altri ristoranti che si sono distinti nelle diverse categorie, sono Miglior ristorante per area geografica: Bowl! (Miglior ristorante in Italia); McDonald’s (Brand internazionale più amato); Old Wild West (Brand nazionale più amato); La Porta Sul Retro – Hamburgeria Artigianale (Miglior ristorante del Centro Italia); Bella Napoli 6 (Miglior ristorante del Nord Italia); Pizzeria Polleria Popi Popi (Miglior ristorante del Sud Italia & Isole). Miglior ristorante per tipo di cucina: Kaisen (Miglior ristorante di cucina orientale); La Porta Sul Retro – Hamburgeria Artigianale (Miglior Hamburgeria); L’artista del gelato (Miglior dolceria); Manicò Laboratorio (Miglior ristorante di cucina italiana); A Reginella (Miglior Pizzeria); Makao Sushi & Pokè (Miglior Pokè). Nuovo miglior ristorante su Just Eat: Acqua e Farina (Nuovo ristorante con la crescita maggiore su Just Eat).

All’interno della categoria premi speciali, che ha incluso i migliori ristoranti con un approccio orientato alla sostenibilità, il concept più innovativo e il miglior progetto social, hanno conquistato il podio: Melloo Pizza Birra & Soul il miglior ristorante innovativo; Genuino a Trieste il miglior ristorante ecosostenibile; Pizzeria Porzio il ristorante che si è distinto per la miglior presenza sui social media.

Tutti i ristoranti vincitori hanno ricevuto un’etichetta che attesta il riconoscimento di miglior ristorante su Just Eat per un anno intero, un voucher da offrire ai clienti per ringraziarli del loro sostegno, ed infine una targa da esporre nel proprio locale per dimostrare di essere uno dei migliori ristoranti su Just Eat Italia.