Guerra Ucraina-Russia, Pentagono: “Resistenza efficace attorno a Kiev”

(Adnkronos) – La Russia non sfonda, le forze armate dell’Ucraina resistono e l’avanzata delle truppe di Mosca, nella guerra iniziata da 5 giorni, non arriva ancora a Kiev. E’ il quadro delineato dal Pentagono. Le forze ucraine “stanno resistendo in modo abbastanza efficace intorno a Kiev, costringendo i russi a faticare per avanzare verso sud”, dice il portavoce del Pentagono, John Kirby, affermando che comunque “chiaramente continuiamo a vedere le forze russe che si muovono o tentando di muoversi più vicine” alla capitale. “Noi valutiamo che sono ancora fuori dal centro della città – aggiunge – ma sappiamo con certezza che hanno intenzione di arrivare a Kiev”.

L’avanzata delle forze russe verso Kiev “rimane rallentata”, ma rispetto a ieri hanno fatto cinque chilometri in più verso il centro della capitale, trovandosi ora ad una distanza di “circa 25 chilometri”, segnalano altre fonti della Difesa Usa, secondo quanto riporta la Cnn.

Il Pentagono intanto getta acqua sul fuoco sull’allarme per le minacce del leader del Cremlino Vladimir Putin di ricorso al deterrente nucleare. “Stiamo monitorando e seguendo il più vicino possibile, dato l’annuncio di Putin ieri. Non credo che abbiamo visto nulla di specifico come risultato della direzione che ha indicato”, dice un alto funzionario della Difesa. “Rimaniamo fiduciosi della nostra postura di deterrenza strategica”, sottolinea.