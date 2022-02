Roma, 27 feb. (Adnkronos) – Il tecnico italiano dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi e i componenti dello suo staff del club ucraino hanno lasciato la città di Kiev, dove eran o bloccati in un hotel quando c’è stato l’attacco militare della Russia, per dirigersi in un luogo al sicuro. L’allenatore italiano è in contatto con il presidente della Figc, Gabriele Gravina che ha fatto da tramite con la Uefa determinante per questa operazione, come per altre degli ultimi giorni.