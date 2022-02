Rugby: Lamaro, ‘tanta frustrazione per la partita ma i ragazzi hanno dato tutto in inferiorità’

Dublino, 27 feb. (Adnkronos) – “Ovviamente c’è tanta frustrazione per la partita, dopo la prima meta siamo rientrati in partita e quando stavamo iniziando a difendere bene l’aver preso il rosso ed essere rimasti in 13 non ci ha dato una mano, ma i ragazzi hanno dato tutto in campo e l’energia e l’attitudine messa è stata incredibile. Dobbiamo ripartire da questo e lo faremo”. Lo ha detto il capitano dell’Italia Michele Lamaro a Sky dopo il ko con l’Irlanda. “Lucchesi si era infortunato prima del rosso, poi la regola è questa, era già difficile prima e lo è stato ancora di più in 13. I ragazzi non potevamo chiedere di più ma siamo dispiaciuti per come è andata la partita”, ha aggiunto Lamaro.