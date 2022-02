“Prima raccoglievamo poco rispetto a quanto costruito: non arrivava il risultato e si vedeva tutto nero. La squadra ha sempre lavorato con serenità sui propri principi: ora non è cambiato nulla, stanno solo arrivando i risultati”. La nuova vita del Benevento disegna il massimo risultato anche al “Curi” contro un gran Perugia, crollato solo sotto il colpo letale di Forte dal dischetto. Un successo pesantissimo per la Strega, il terzo consecutivo, che rilancia i giallorossi nel gioco delle vertigini, aspettando lo scontro diretto del “Vigorito”.

