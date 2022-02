Atletica: Jacobs, ‘oggi importante era vincere titolo, ora testa al Mondiale’

Ancona, 27 feb. (Adnkronos) – “Sono molto severo con me stesso, non mi darei la sufficienza oggi perché non sono riuscito a trovare quella attivazione di cui necessito e che riesco a tirare fuori altre volte, ma l’importante era arrivare qui e vincere questo titolo, ora testa alle prossime gare prima di Belgrado”. Lo ha detto il campione olimpico Marcell Jacobs a Rai Sport dopo il successo nei 60 metri agli Assoluti italiani indoor di Ancona. “Ora valuteremo le cose con il coach, spero di correre già mercoledì di nuovo a Madrid, poi una tappa a Belgrado e poi arrivare ai Mondiali al top della forma. Questo mese servirà per questo. Correre pensando al tempo non ti fa correre sciolto. Ai Mondiali l’obbiettivo è battere me stesso e mettere più avversari alle spalle. Stiamo facendo un po’ di lavoro più lungo, di forza in palestra, l’appuntamento veramente importante è tra 20 giorni ed è lì che è conta arrivare al massimo della forma, tutto quello che stiamo facendo ora è in vista di Belgrado”, ha concluso Jacobs.