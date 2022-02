Ucraina: Renzi a ‘area Visegrad e loro epigoni italiani Fdi, ora cambiare trattato Dublino’**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Le persone che fuggono dalla guerra hanno diritti all’accoglienza nell’Ue. Siamo pronti a dare una mano a polacchi e ungheresi per accogliere i profughi perchè è un principio di civiltà e ricordiamo ai paesi di Visegrad e ai loro epigono italiani che lo stesso principio vale, valeva e varrà quando profughi vengono dall’Africa”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale Iv.

“Ai paesi di Visegrad ricordiamo che è tempo di superare il Trattato di Dublino e a Fratelli d’Italia, nipoti d’Ungheria, che continuano a non vedere la necessità di cambiare le regole, dico che l’interesse nazionale non si fa in modo intermittente sulla base degli alleati internazionale che si scelgono”.