Quirinale: Renzi, ‘accordo ‘populista’ su Belloni, scelta last minute solo per mettere una donna’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Su Elisabetta Belloni c’era un accordo chiuso. Quando ho detto di no, io ero sicuro che sarebbe stata eletta. Ma nei paesi civili il capo dei servizi segreti non passa da una poltrona all’altra. Le istituzioni sono una cosa seria, pensare last minute di mettere a capo delle istituzioni il capo dei servizi segreti perché almeno si mette una donna, tradisce un approccio antipolitico e populista contro il quale ci siamo schierati in beati solitudine”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale Iv.