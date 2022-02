Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Benchè Calenda viva la sindrome del beneficiario rancoroso, come la chiamava Andreaotti, voi non mi sentirete dire mezza parola male di Carlo Calenda, ma sempre contro l’amministrazione di Raggi che è stato un disastro per Roma”. Così Matteo Renzi all’assemblea nazionale Iv.