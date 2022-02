E’ stata formalizzata ieri, su proposta degli assessori Luigi Ambrosone e Attilio Cappa, l’organizzazione e lo svolgimento dell’edizione 2022 della Fiera di San Giuseppe, il grande evento espositivo del mondo dell’agricoltura e dell’agroalimentare, atteso da due anni, purtroppo a causa della pandemia non svoltosi nel 2020 e nel 2021. Non sarà dunque un’edizione come le altre e non sarà un semplice evento fieristico.

