Il quinquennio consiliare in quel di Montesarchio si immette sul rettilineo finale dell’ultimo anno. Nella normalità delle cose che, quindi, ci si inizi a guardare attorno per comprendere le prospettive che si potrebbero venire a determinare da qui ai prossimi dodici mesi. Ebbene, ora come ora c’è un primo dato assolutamente lampante che colpisce. Ovvero, quello dato dalla constatazione di come all’esterno del Consiglio comunale non vi sia alcun movimento noto degno di rilevanza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia