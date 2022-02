Open: Rosato, ‘per Conte prima tornaconti elettorali e poi interesse Paese’

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “I 5 Stelle​ hanno votato contro il conflitto di attribuzioni di Matteo Renzi sul caso Open per – parola di Giuseppe Conte​ – ‘difendere i valori del Movimento 5 Stelle’. Peccato in Senato oggi si votasse per difendere i principi della Costituzione. Ancora una volta dimostra di non conoscere le fonti del diritto​ e di non avere senso dello Stato. Per lui vengono prima i tornaconti elettorali poi gli interessi del Paese”. Così sui social il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.