Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “La difesa delle prerogative del parlamentare non è la difesa di privilegi ma di una funzione”. Così Fiammetta Modena di Fi nelle dichiarazioni di voto sul conflitto di attribuzione in Senato nell’ambito del caso Open annunciando il voto favorevole di Forza Italia. La senatrice azzurra ha ricordato come “il nostro presidente Berlusconi ha subito una persecuzione tale che è difficile pensare di poter reggere”.