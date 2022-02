Open: Lega vota a favore, ‘non di Renzi ma della libertà democratica’

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Per esercitare degnamente la funzione legislativa va rispettata la Costituzione. Lo dobbiamo fare noi in primo luogo, ma anche tutti i poteri dello Stato. Va tutelata la libertà della magistratura ma anche la libertà della politica. Ci sono equilibri che vanno mantenuti”. Così Emanuele Pellegrini della Lega nelle dichiarazioni di voto in aula al Senato sul conflitto di attribuzione nell’ambito del caso Open.

“Quando Renzi dice che vale più una velina della procura di una sentenza, ricordiamocelo sempre”, aggiunge. “Se non si rispettano le regole, si fa il gioco dell’antipolitica. Nel ricordare tutto questo annuncio il voto favorevole della Lega che non è un voto a favore di Renzi ma della libertà democratica di questo Paese”.