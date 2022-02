Olanda: Amsterdam, allarme per 2 uomini armati in un negozio

amsterdam, 22 feb. (Adnkronos) – Numerosi poliziotti sono stati dispiegati presso un Apple store di Amsterdam, dove due uomini armati col volto coperto da un passamontagna avrebbero preso un uomo in ostaggio. Lo riferisce il sito Nl Times.

Le autorità non hanno confermato le notizia della presa di un ostaggio, ma diversi testimoni hanno riferito di aver sentito colpi d’arma da fuoco. Immagini circolate sui social mostrano un uomo che brandisce un’arma nel negozio e tiene prigioniero un altro uomo. Altre fonti parlano di due uomini che ne hanno preso in ostaggio un terzo.