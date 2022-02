Si è alleviata la tensione sul fronte Covid e dunque adesso si può imprimere maggiormente un’accelerata sulla programmazione capillare di diversi punti in tutta la provincia di Benevento inerenti le strutture sanitarie. L’Asl, proseguendo il cammino intrapreso qualche tempo fa e dopo ulteriori contatti e accordi con la Regione Campania, sta per portare a compimento alcuni progetti che consentiranno di coprire sul piano sanitario l’intero territorio sannita. Una suddivisione in zone che consentirà ai cittadini di poter disporre di un punto di ‘appoggio’ per quel che riguarda le proprie necessità medico-sanitarie.

